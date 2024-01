Dawid Kubacki wspomina walkę o życie żony: "Serce Marty stanęło o godzinie 9.05"

Pole 3 godz. temu zgłoś do moderacji 82 15 Odpowiedz

To musi byc trudne, obecnie wszystko takie "inteligentne" tzn. zdalne, czyli z wysokim polem elektromagnetycznym, promieniujące na człowieka, a że od stycznia 2020 r podniesiono normy promieniowania w Polsce( by wprowadzic technologie 5 G) aż o 100 razy to są one wieksze, taķze napewno taka osoba z rozrusznikiem nie powinna przebywać blisko wież 5 G, blisko nadajników 5 G ( na dachach wielu budynków w miescie, w tym szkół!) blisko paneli fotowoltaicznych na dachach, blisko płyt indukcyjnych kuchenek, blisko mikrofalówki, blisko telefonu komórkowego( dodatkowo oddziaływanie pola elektromagnetycznego tych urządzeń sumuje się i ogólna siła działania na czlowieka jest duzo większa niż jakieś 5 czy 10 lat temu) . Wiadomo także że nawet WHO stwierdza że pole elektromagnetycznego ma działanie rakotwórcze na człowieka. Ale co tam , ważne że w tv radośnie reklamują szybkie telefony komórkowe z 5 G i że obsługują je nawet dzieci z cienkimi kościami czaszki które przenikają bardziej promieniowanie niż głowy i ciala dorosłych.