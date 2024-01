TVP o zarobkach nowych dziennikarzy. Wiadomo, ile wynosi NAJWYŻSZE wynagrodzenie miesięczne!

Zuza 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

W Polsce jak widzę bardzo chętnie pisze rozmawia się w mediach o pieniądzach. Kto ile zarabia, ile nie zarabia, kto za ile co kupił czy posiada. Za ile sprzedał itd. Mieszkam od prawie 40 lat na Zachodzie i publiczna tematyka zarobków nie jest mi znana z mediów. Nigdy też nie czytałam czy słyszałam żeby jakaś lokalna osoba znana z tv albo aktorzy, piosenkarze wypowiadali się publicznie na temat swoich emerytur czy rent. Nie wiem skąd ten fenomen wziął się w Polsce. Tak samo nikt nie prosi o zbiórki patronite na YouTube. To słyszę tylko na polskich bardziej medialnych np politycznych kanałach na yt. Teraz znowu wystartowała wielka orkiestra. Czy w roku 2024 w kraju już dawno należącym do UE i szanowanym za granicą za dobry rozwój ekonomiczny potrzebne są jeszcze prywatne „żebry” po parę złotych na urządzenia medyczne ratujące życie? Jakieś dziwne to wszystko mi się wydaje. Ale może ktoś mnie oświeci i poda parę argumentów dlaczego tak jest? 😉