"PnŚ" ujawnia nowych prowadzących i STROFUJE WIDZÓW: "Nie zgadzamy się na hejt". W komentarzach AFERA!

TVP ogłasza kolejny nowy duet w "PnŚ". Stacja zaapelowała do widzów

W sobotnie popołudnie na instagramowym profilu "PnŚ" oficjalnie przedstawiono widzom nową parę prowadzących. Przy okazji zwrócono się do widzów, którzy niewątpliwie mają dużo do powiedzenia na temat ostatnich zmian w programie. Redakcja porannego show postanowiła odnieść się do ostatnich komentarzy widzów, dziękując im za przejawy konstruktywnej krytyki. Jednocześnie zapowiedziano również, że komentarze szerzące hejt będą usuwane, a ich użytkownicy, blokowani.

Afera na profilu "Pytania na śniadanie". Internauci nie byli zadowoleni

A co, prawda boli?; Nie krytykować, bo nas zablokują. Klaskać proszę, klaskać i chwalić; Wyrażenie swojej opinii (niezgodnej z myślą programu) to mowa nienawiści?; My tęsknimy za tamtymi prowadzącymi i to, że ktoś próbuje zrobić drugie "Dzień Dobry TVN", to żaden hejt i obraza; A ja nie zgadzam się na zmianę, tak, jak Wy na hejtowanie. Ludzie są źli, że nie będzie już osób prowadzących, co lubili i dlatego tak reagują; Zawiało grozą. Uważajmy, co piszemy; Obraźliwe???? Nie podobają mi się te zmiany. Dajcie ludziom wybór, a nie tworzycie dwa identyczne programy poranne (...) - grzmieli w komentarzach widzowie "PnŚ".