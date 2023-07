Dawid Kubacki zadedykował złoty medal żonie. Później zmienił zdanie

Dawid Kubacki i jego najbliżsi mają za sobą trudny czas. W marcu skoczek zmuszony był wycofać się z udziału w Pucharze Świata w związku z problemami zdrowotnymi swojej żony. Marta Kubacka trafiła wówczas do szpitala w wyniku poważnych problemów kardiologicznych, a lekarze walczyli o jej życie. Na szczęście dzięki opiece specjalistów żona sportowca zaczęła wracać do zdrowia i dziś dochodzi już do siebie w domowym zaciszu. Kubacka opuściła szpital w Zabrzu w połowie kwietnia, o czym opinię publiczną poinformował jej mąż. W instagramowym wpisie skoczek podziękował lekarzom oraz wszystkim, którzy okazali jego rodzinie wsparcie w trudnych chwilach. Zapowiedział także, że jego żonę czeka intensywna rehabilitacja i przy okazji zdradził, iż on sam będzie teraz dzielił życie z osobą posiadającą rozrusznik serca.