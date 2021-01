Dawid Narożny zapowiada muzyczny duet z córką: "Będzie moc!" (WIDEO)

Jeszcze do niedawna Dawid Narożny znany był głównie fanom muzyki disco polo. Za sprawą pamiętnej sylwestrowej awantury z byłą żoną jego poczynaniami zainteresowały się jednak tabloidy - które dziś chętnie śledzą nie tylko kulisy jego nowego związku, lecz również regularną wymianę złośliwości z eks.

Magdalena i Dawid Narożni wspólnie doczekali się córki, 9-letniej dziś Gabrysi. Wygląda na to, że dziewczyna odziedziczyła zamiłowanie do muzyki po rodzicach. Jak pochwalił się ostatnio Dawid, postanowił zabrać pociechę do studia i wraz z nią nagrać cover jednego z utworów Pięknych i młodych. W niedzielę dumny tata zaprezentował na swoim instagramowym profilu przedsmak duetu.