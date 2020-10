Dawid Narożny narzeka na nieudane zakupy w GODZINACH DLA SENIORÓW: "Chciałem, ku*wa, po prostu zrobić obiad!"

Jeszcze do niedawna o Dawidzie i Magdzie Narożnych słyszeli jedynie fani muzyki disco polo. Wszystko zmieniło się po tym, jak występujący razem na scenie małżonkowie zdecydowali się rozstać.

Jak to często w przypadku byłych małżonków bywa, "piękni i młodzi" zaczęli prać swoje prywatne brudy publicznie. W efekcie od niemal roku oboje wykorzystują każdą nadarzającą się okazję do tego, by sobie wzajemnie dogryźć.

Dawid Narożny dołączył do koronasceptyków

W środę były członek zespołu Piękni i Młodzi dla odmiany postanowił za pośrednictwem instagramowego profilu wylać swoje żale. Dawid, który wybrał się na zakupy, zapominając o godzinach dla seniorów, nie krył swojego niezadowolenia z faktu, że nie został obsłużony.

Kurde, powiem Wam, że to jest dramat to, co się dzieje w tych sklepach. Dzisiaj poszedłem, naładowałem sobie koszyk i się okazało, że są godziny dla seniorów. "Proszę Pana, Pan nie zostanie obsłużony". No ku*wa mać! - relacjonuje rozzłoszczony piosenkarz i kontynuuje narzekanie:

Ludzie kochani, dożyliśmy czasów chyba gorszych niż komuna, chociaż ja w komunie się nie wychowywałem, nie wiem, jak to wygląda, ale po prostu już nam założyli kagańce na mordy! Dyktują nam, kiedy możemy robić zakupy, a kiedy nie. Chciałem po prostu, ku*wa, zrobić obiad i, ku*wa, nie mogę tego obiadu zrobić! - oburza się, nadając z samochodu nastawiony na gotowanie Dawid i dodaje:

A w ogóle jak słyszę "obostrzenia rządowe", to nóż mi się w kieszeni otwiera. To jest śmieszne i dramatyczne jednocześnie. Najgorsze jest to mijanie zwłok leżących bezwładnie na ulicy w drodze do Biedronki... - ironizuje na zakończenie swojej relacji.

Jesteśmy świadkami ujawnienia się kolejnego koronasceptyka?