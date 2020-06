Magdalena Narożna z Pięknych i Młodych o zaletach WYDALENIA byłego męża z zespołu: "Teraz jest spokój i równowaga"

Choć do pijackiej rozróby sylwestrowej z udziałem Magdaleny Narożnej i Dawida Narożnego minęło już sześć miesięcy, discopolowi bardowie nadal znajdują skuteczne sposoby, aby zwrócić na siebie uwagę kolorowej prasy.

Fantastyczna okazja do wywołania kolejnego skandalu nadarzyła się podczas pierwszej komunii wspólnej córki Narożnych. Wokalistka Pięknych i Młodych postanowiła pochwalić się wtedy światu wyuzdanym stanikiem. Dawid natomiast zdecydował się na wycięcie eksmałżonki z rodzinnego zdjęcia.

Gdy spędza się dużo czasu ze sobą w pracy, relacje są bardzo ważne. Nie da się jeździć 8-10 godzin w samochodzie i do siebie nie odzywać, a tak było wcześniej. Jeżeli miałabym wskazać różnice, to tylko pozytywne. Teraz jest spokój i równowaga, a to jest najważniejsze. Dogadujemy się świetnie i tworzymy fajną całość - wyjawia artystka discopolo w rozmowie z tabloidem.