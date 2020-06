Magdalena Narożna z "Pięknych i Młodych" chwali się WYMYŚLNYM STANIKIEM na... pierwszej komunii córki (FOTO)

W centrum całego zamieszania znalazła się niestety kilkuletnia córka Narożnych, Gabrysia. To właśnie pytaniami o miejsce jej pobytu Dawid Narożny rozwścieczył feralnej nocy wyraźnie "rozluźnioną" eksmałżonkę. Teraz dziewczynka po raz kolejny została wciągnięta do internetowej przepychanki, a to za sprawą fikuśnego stanika, który jej matka postanowiła założyć do kościoła na uroczystość... pierwszej komunii córki.