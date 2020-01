Dawid Narożny znów uderza w byłą żonę: "Gdy moja partnerka STRACIŁA CIĄŻĘ, powiedziała, że to najpiękniejszy dzień jej życia"

Zespół Piękni i Młodzi zaistniał w masowej świadomości niestety nie dzięki swej scenicznej działalności, a dzięki głośnemu skandalowi z ich udziałem, który wybuchł na samym początku nowego roku kalendarzowego . Między członkami formacji doszło do zakulisowej szarpaniny , która szybko przeniosła się do sieci, gdzie byli małżonkowie - Magdalena i Dawid Narożni - zaczęli wzajemnie obrzucać się błotem. Ostatecznie pan Narożny musiał pożegnać się z zespołem , który za jego plecami zadecydował o wydaleniu współzałożyciela ze swoich szeregów. Mężczyzna jednak nadal się nie poddaje, dlatego też ma zamiar zaprosić swoich byłych kolegów do sądu.

"To jest bardzo dla nas przykre i bardzo bolesne. A co na to ta "pani"… Cztery dni po zabiegu** powiedziała Asi w twarz, że bardzo dobrze, że się tak stało i że to jest jej najpiękniejszy dzień w życiu. A po tygodniu **zapraszała Asię na wódkę i była wielce oburzona odmową" - czytamy z niedowierzaniem na oficjalnym profilu muzyka.