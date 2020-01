TYLKO NA PUDELKU: Magdalena Narożna komentuje pierwszy koncert "Pięknych i Młodych" BEZ BYŁEGO MĘŻA. "Prawda zawsze się obroni"

Ilona 2 godz. temu zgłoś do moderacji 299 16 Odpowiedz

A co mnie to obchodzi? Dla mnie ważne jest to abym miala co do garnka włozyc i ugotowac rodzinie.Tymczasem wszystko drożeje z dnia na dzien.Za chwile bedziemy placic dużo wiecej za prad.Rzad cce wprowadzic podatek za cukier,który dodawany jest do prawie wszystkich produktów.I kto za to zaplaci? My wszyscy.Taka jest prawda.