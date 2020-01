Do sieci wyciekło nagranie z "sylwestrowej" bójki członków "Pięknych i Młodych". Kto ma rację? (WIDEO)

Gość 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No i to jest koniec zespołu ,skończy się kaska rozum się odnajdzie. Ale sama bym się wpieniła gdybym zastała męża w knajpie a dziecko nie wiadomo z kim i gdzie. Jak się ktoś rozwodzi powinien bardziej patrzeć na to co i z kim robi ......... żeby dowodów nie było prZeciwko. Widocznie kobitka lubi imprezować a facet to sprytnie wykorzysta