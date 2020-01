"Doświadczony" menedżer Pięknych i Młodych bagatelizuje AGRESYWNE ZACHOWANIE partnera Magdy Narożnej: "Wczoraj było pewnie sto milionów form przemocy na świecie"

Kot 12 godz. temu zgłoś do moderacji 937 25 Odpowiedz

No i tu mamy polska mentalność i podejscie w stu procentach - co się przejmować przemocą jak przecież wszedzie to ma miejsce, po Ch mu zawracać głowę bo to było i będzie a w ogóle najpewniej to ona go sprowokowała i ma co chciała - żyje to przecież NIC SIĘ TAKIEGO NIE STAŁO. Kurwa, ale wstyd.