Dawid Podsiadło rozprawia o miłości i zdradza, jak nazywa go jego DZIEWCZYNA

Podsiadło rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym, skupiając się głównie na swojej muzyce. Kilka słów od siebie powiedział jednak w najnowszym podcaście Wojewódzkiej i Kędzierskiego. Tam wyjawił między innymi, że planuje odejść z Kościoła katolickiego. Przyznał też, że poczynił już pierwsze kroki, by wypisać się z "organizacji, z którą niewiele go łączy".

Mam problem z instytucją, a nie z wiarą. Wszyscy widzimy kolejne mnożące się przypadki pedofilii, wtrącanie się w sprawy polityczne, światopoglądowe. Nie piętnuję wiary, tylko hipokryzję. "Post" był reakcją na głęboko umoralniające - właśnie w kontekście wartości i wiary - postawy prezentowane przez różne osoby, które na co dzień same mają spore braki w moralności - mówił na antenie.

Dawid w przypływie szczerości wyznał również, że jedną z najważniejszych wartości w jego życiu jest miłość. Przyznał, że to temat często przewijający się w jego utworach, stanowiący dla niego wielką inspirację. W rozmowie z prowadzącymi odniósł się do bolesnych momentów związanych z miłością i do tematu rozstań.

Przeżyłem to nie raz, ale nie mam nad tym kontroli, to po prostu się dzieje i dzięki temu powstają kolejne piosenki, więc to nie jest tak, że razem z tym traci się sens życia, tylko po prostu jest trudno żyć. Ja nigdy nie stoczyłbym się za daleko. Mam świadomość, jak jednorazową przygodą jest życie i nie mam zamiaru tego tracić, nawet jak życie bardzo boli, chcę w tym być i czuć to - opowiadał w podcaście.