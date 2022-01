Dawid Podsiadło i Grażynka Torbicka DRWIĄ z partii rządzącej w zapowiedzi finału WOŚP (WIDEO)

Lila 44 min. temu zgłoś do moderacji 166 23 Odpowiedz

Wiecie co. Ja mam dość wojny polsko polskiej. Nie cierpię PiSu, uważam że to banda pysznych nieudaczników. Nie cierpię naszej opozycji bo robią z siebie pajaców w dużej mierze. Nie ma z kogo wybierać. Super są wszystkie akcje charytatywne, WOŚP, Caritas, inne wszystkie fundacje które łączą, a nie dzielą ludzi. Więc po co nakręcać? Wiadomo że są ludzie którzy popierają czy jednych czy drugich i mają do tego prawo. I tak będzie. A nie możemy pozytywnie się zjednoczyć? Musi być jad przy takiej pięknej inicjatywie? Ja już mam dość.