Dawid Woliński WYŚMIEWA "karierę" Klaudii El Dursi. "To nie ma NIC WSPÓLNEGO z modelingiem"

Program Top Model nie ma nic wspólnego z modelingiem. Jakby miał, to Klaudia ze względu choćby na wiek by nie przeszła eliminacji. Top Model nie jest od przyjmowania ładnych buziek, a kandydatek na modelki, które mogą realnie jeździć na kontrakty. Zaraz zaczną przyjmować dziewczyny po 160 cm wzrostu... Przyjęli ją jako kandydatkę na celebrytkę i nią została, w czym problem? Poziom sesji w ostatnich edycjach tak niski, że woła o pomstę do nieba. To nie jest modeling.