Klaudia El Dursi zaszła w ciążę jako 19-latka. Teraz otwiera się na temat OJCA pierwszego syna

Choć dziś Klaudia El Dursi wiedzie stosunkowo spokojne życie u boku Jacka Leszczyńskiego, to w przeszłości nie zawsze bywało tak kolorowo. O ile celebrytka bez skrępowania mówiła o dozgonnej miłości do obecnego ukochanego, to dotąd dość niechętnie wypowiadała się o ojcu Dawida, z którym rozstała się już dawno temu. Teraz gospodyni "Hotelu Paradise" w końcu postanowiła uchylić rąbka tajemnicy.