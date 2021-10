Dawid Zalewski tłumaczy się ze słów o braku karetki na gali PunchDown: "Pod wpływem emocji i alkoholu NAPISAŁEM BZDURĘ"

oburzony 1 godz. temu zgłoś do moderacji 403 32 Odpowiedz

Sporo tu covidian pisze pod artykułami.... Mam nadzieję, że doczekam czasów, gdy tacy ludzie będa wychwytywani natychmiastowo, aresztowani i izolowani w zamkniętych pomieszczeniach, wykonując przy tym darmowe roboty publiczne. To wymaga zmian w prawie, ale mam nadzieję, że takie zmiany nastąpią w najbliższych latach. cowidianie mają na sumieniu tysiące niewinnych istnień ludzkich. To źli ludzie. to oni doprowadzili do segregacji sanitarnej.