Krzysztof Stanowski atakuje Bonusa BGC po jego słowach o Arturze Walczaku. "To nie czekanie na karetkę zadecydowało"

Polacy... zaglądają do je do portfela, łóżka a teraz jeszcze będą decydować komu się pomoc medyczna należy. Może dyspozytor z pogotowia najpierw do pana dziennikarza zadzwoni czy wysyłać karetkę? Bo jak np gruby, to nie bo po co żarł? Albo jak wypity to też nie bo pił.