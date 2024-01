Dawna współpracownica o Szymonie Hołowni: "Stał się WYNIOSŁY i HUMORZASTY". Opinią na temat marszałka zaskoczył też Tomasz Lis

Czytelnik 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 7 Odpowiedz

O Hołowni nie mam jeszcze żadnego zdania - ocenim go po czynach... A te komentarze byłych kolegów są dla mnie podszyte zazdrością, że ktoś ze środowiska miał czelność sięgnąć po więcej, po coś na prawdę prestiżowego i użytecznego społecznie niż wygłupy w telewizji. Teraz będą go gnoić w sposób passive-aggresive. Wszystko było fajnie ojoj dopóki nie przyszło co do czego (aka, że faktycznie mu się udało). No bo przyznajmy, marszałek sejmu (tak jak i prezydent i premier itp) to już mąż stanu...