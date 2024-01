Szymon Hołownia wdał się w dyskusję z internautami i opowiedział o powrocie barierek przed Sejm. Postawił sprawę jasno

Wiesława 55 min. temu zgłoś do moderacji 166 45 Odpowiedz

Najlepszy komentarz jaki znalazłam od 3 tygodni a dotyczący sytuacji w kraju: O ile przez 8 lat nic nie mogli znaleźć na KO to teraz w 3 tygodnie Sienkiewicz, Bodnar i Tusk zapewnili sobie więzienie za zamach stanu. Panowie, immunitety się kiedyś skończą. A to co robicie nie ma umocowania w prawie. Każdy rozumie że chcecie odpisowić wszystko bo tak należy i PIS nie lubicie ale nie takimi metodami. 90% nie nawidzi swoich teściowych, które też często czy na obiad czy nawet na kilka dni instalują się u córki ale nikt ich nie morduje czy bije kijem... bo to jest niezgodne z prawem. Rozmawia się wtedy z żoną żeby jakoś to rozwiązać i albo rzadziej przyjezdza albo żoną jeździ do mamy albo mąż jedzie na weekend na ryby.... Wy też z Prezydentem jesteście skazani na takie małżeństwo....