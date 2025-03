Dawno niewidziana Agnieszka Wagner wyhaczona w Warszawie: spacer i jazda komunikacją miejską

W związku z tym, że artystka unika rozgłosu, kadry z czerwonego dywanu czy fotografie paparazzi z jej udziałem to niezwykła rzadkość. Ostatnio jednak stołecznym fotoreporterom udało się ją przyuważyć na mieście i zrobić jej kilka zdjęć. Wagner "przyłapano" na Śródmieściu. Aktorka maszerowała samotnie po mieście, po czym zamiast do zaparkowanego za zakazie luksusowego auta, wsiadła do... tramwaju. Skasowała bilet i zajęła miejsce pośród zwykłych śmiertelników. Może trudno w to uwierzyć, ale wcześniej nie rzucając się w oczy, siedziała na przystanku i beztrosko przeglądała zawartość smartfona. Tego dnia Aga miała na sobie szary płaszcz, jeansy i zwyczajne buty bez logo. Jedynym "gwiazdorskim" rekwizytem były okulary przeciwsłoneczne.