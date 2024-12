Była ulubienicą Polaków. Co dziś słychać u Agnieszki Wagner? "Jeśli się chce, można 'bywać' na okrągło. Ale ja nie chcę"

Agnieszka Wagner po raz pierwszy pojawiła się na ekranie w 1988 roku, a jej talent aktorski docenić można było w filmach takich jak "Nic śmiesznego", "Pożegnanie z Marią", "Lista Schindlera" czy "Szamanka" . Szeroką rozpoznawalność zyskała natomiast dzięki występowi w "Quo Vadis" , a w kolejnych latach także za sprawą roli Małgorzaty Kamińskiej w produkcjach z serii "Listy do M." .

"Można 'bywać' na okrągło, ale ja nie chcę". Co słychać u Agnieszki Wagner?

Wagner angażowała się w występy sceniczne już od najmłodszych lat, dzięki czemu już w młodości dołączyła do znanego zespołu pieśni i tańca Gawęda. Zainteresowania miała wszechstronne, jednak ostatecznie postanowiła poświęcić się właśnie aktorstwu. Wielu uznawało ją za jedną z najpiękniejszych aktorek w kraju, co było zarówno ogromnym komplementem, jak i zawodowym przekleństwem.

Zdaję sobie sprawę, że mam urodę w niedzisiejszym typie - prywatnie to sobie cenię, przedwojenny typ mi odpowiada. Natomiast w pracy bardzo często było to ograniczeniem. Słyszałam, że jestem niedzisiejsza, nienowoczesna i że użycie mojego typu urody w filmie musi się czymś uzasadniać. Na szczęście wraz z kolejnymi zmianami półek wiekowych przestało to być istotne - wspominała w rozmowie z Michałem Misiorkiem.