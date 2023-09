Dawno niewidziana Anita Lipnicka promuje nowy singiel w przeźroczystym topie z kokardą. Klasa? (ZDJĘCIA)

Anita Lipnicka jest obecna na polskiej scenie od prawie 30 lat. Artystka stawiała pierwsze kroki w branży wraz z grupą Varius Manx, z czasem rozpoczęła jednak karierę solową. Od czasu scenicznego debiutu Lipnicka wydała kilkanaście albumów, w tym trzy nagrane wraz z byłym partnerem, Johnem Porterem. Wokalistka po raz ostatni uraczyła fanów premierowym materiałem w 2017 roku, wypuszczając krążek "Miód i dym". W późniejszych latach ukazały się jeszcze dwie płyty Lipnickiej. Pierwsza z 2019 roku była jednak podsumowaniem 25-letniej solowej kariery wokalistki, a kolejne, wydana dwa lata później, była albumem koncertowym. Fani artystki musieli więc trochę poczekać, by usłyszeć jej nowe utwory.

Anita Lipnicka z nowym singlem. Tak wyglądała na premierze utworu "Jak na filmach"

Lipnicka osobiście zjawiła się w warszawskiej Kinotece, by promować nowy utwór oraz nagrany do niego teledysk. 48-letnia artystka na event przybyła w eleganckiej i minimalistycznej odsłonie. Wokalistka postawiła na proste spodnie z szerokimi nogawkami oraz biały top z wiązaniem w okolicach szyi. Całość uzupełniła długimi kolczykami i delikatnym makijażem. Podczas premiery nowego singla Lipnicka chętnie pozowała do zdjęć fotoreporterom, prezentując przy tym promienny uśmiech. Wzięła również udział w spotkaniu z dziennikarzami.