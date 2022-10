Dawno niewidziana Ewelina Flinta pozuje przed studiem "Dzień Dobry TVN". Bardzo się zmieniła? (ZDJĘCIA)

Tuż po zakończeniu emisji "Dzień Dobry TVN" Flinta opublikowała na swoim instagramowym profilu oświadczenie w sprawie planowanego występu na żywo. Wokalistka "z ogromną przykrością" poinformowała fanów, że podczas sobotniego odcinka porannego show "czynnik ludzki okazał się decydujący". Artystka życzyła zdrowia Piotrowi Kraśce, jednocześnie chwaląc go za to, że "odważył się powiedzieć to, z czym wiele osób mierzy się na co dzień".