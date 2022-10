Piotr Kraśko opowiedział w "Dzień Dobry TVN" o zmaganiach z DEPRESJĄ. Wspomniał też o PROBLEMACH Z PRAWEM

Piotr Kraśko ma za sobą dość trudny czas. W grudniu ubiegłego roku wyszło na jaw, że dziennikarz przez ponad sześć lat prowadził pojazdy bez uprawnień. Później TVP Info oskarżyło gwiazdora TVN o unikanie składania rocznych zeznań podatkowych. Kraśko zdążył już wytłumaczyć się ze sprawy, zapewniając, że wszystko zostało wyjaśnione z Urzędem Skarbowym. Niedawno rozstrzygnął się natomiast skandal wokół jazdy dziennikarza bez uprawnień. Sąd Rejonowy w Ostrołęce wymierzył Kraśce wyrok w postaci grzywny w wysokości 100 tysięcy złotych.

W związku z niedawnymi problemami zdrowotnymi w ostatnim czasie Piotr Kraśko przebywał na zwolnieniu lekarskim. Dziennikarz na długi czas zniknął z mediów i dochodził do siebie na terenie rodzinnej posiadłości na Mazurach. W sobotni poranek Kraśko niespodziewanie pojawił się jednak w "Dzień Dobry TVN". W rozmowie z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem dziennikarz otworzył się na temat jazdy bez prawa jazdy i oskarżeń o niepłacenie podatków. Kraśko opowiedział także o swoich problemach zdrowotnych, przyznając m.in., że zmaga się z depresją.

Odnosząc się do afery z jazdą bez uprawnień, Kraśko przyznał, że po utracie prawa jazdy powinien niezwłocznie ubiegać się o ponowne przystąpienie do egzaminu. Dziennikarz zdradził, że gdy nie miał niezbędnych uprawnień, korzystał z pomocy żony oraz taksówek, zatrudnił nawet prywatnego kierowcę. Jak jednak wyznał, zdarzało mu się wsiąść za kierownicę i dziś bardzo tego żałuje.

(...) Zatrudniłem kierowcę i jeździłem z tym kierowcą przez rok, potem dwa, trzy, cztery i pięć, na co oczywiście mam wszystkie dokumenty. Tak zdarzało się też, że usiadłem za kierownicą i to nigdy nie powinno się stać. To było głupie, idiotyczne i nieodpowiedzialne - przyznał.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Michele Morrone pyta Kardashianki, czy się zgubiła oraz nowa dziewczyna Fabijańskiego

Goszcząc w "Dzień Dobry TVN", dziennikarz postanowił również przestrzec wszystkich widzów przed podobnym postępowaniem. Jak bowiem stwierdził, on sam poniósł dotkliwe konsekwencje.

Jest może jedna sprawa dotycząca prawa o ruchu drogowym, w jakiej ośmieliłbym się wypowiedzieć, to: jeżeli ktoś jest w podobnej sytuacji jak ja, stracił uprawnienia do kierowania pojazdami, to patrząc na mój los, jaką cenę się płaci, metaforyczną i dosłowną, bo nie wiem, czy w takiej sprawie zapadł kiedykolwiek wyższy wyrok, tak oceniła to prokuratura. Ja się temu poddałem, to naprawdę broń Boże proszę tego nie robić - dodał.

Korzystając z okazji Kraśko, postanowił także publicznie przeprosić za swoje czyny.

Nie mówię tego, bo chcę, bo tego błędu uniknąłem tylko wprost odwrotnie. Ja wiem jakie straszne na różne sposoby są tego konsekwencje, więc absolutnie za to przepraszam. To nie powinno się stać nigdy - powiedział na antenie.

Dziennikarz pokornie przyznał, że choć niegdyś był przekonany, że uda mu się uniknąć życiowych błędów, niestety popełnił ich całkiem dużo. Jak jednak podkreślił, za wszystkie poniósł konsekwencje. Odniósł się także do wyroku sądu w Ostrołęce, zapewniając, iż jego zdaniem nie był on w żaden sposób pobłażliwy.

Ja kiedyś myślałem, że nie popełnię żadnego błędu, popełniłem ich bardzo wiele, ale mam też wrażenie, że za wszystkie płacę. Czasem płacę dość wysoką cenę. Myślę, że ten wyrok, który zapadł w sądzie w Ostrołęce, nie dowodzi jakiejkolwiek pobłażliwości ze strony sądu i ja to absolutnie przyjmuję ze zrozumieniem - stwierdził.

Podczas wywiadu z Wellman i Prokopem Kraśko odniósł się także do oskarżeń o miganie się od płacenia podatków. Dziennikarz wyjaśnił, że w latach, w których zarzucono mu nieskładanie rocznych zeznań podatkowych, był zatrudniony na umowie o pracę, część jego kontraktu była jednak umową między spółką a prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Jak wyznał, płacił wszelkie podatki "z tytułu pracy", a cała sprawa dotyczyła danin związanych z działalnością gospodarczą. Kraśko wspomniał, iż w 2017 roku urząd kontroli skarbowej z Bydgoszczy zwrócił się do niego z pytaniem odnośnie wyjaśnień i liczby faktur". Wówczas Kraśko poprosił o dostarczenie niezbędnych dokumentów zaufaną osobę, która wcześniej zajmowała się jego podatkami.

Oczywiście powinienem to sprawdzać i dużo wcześniej zapaliłaby mi się czerwona lampka. On przychodzi i mówi, wiesz, tej deklaracji może nie być i tamtej też nie, nie zapłaciłeś podatku. Rozumiem, że z nim nie wyprostuję tej sprawy i nie będę miał wiedzy, co działo się w sprawach działalności gospodarczej... - powiedział.

Goszcząc w "DD TVN" Piotr Kraśko otworzył się także na temat swoich problemów zdrowotnych. Dziennikarz otwarcie przyznał, że cierpi na depresję.

Tak, zmagam się z depresją - powiedział.

Spodziewaliście się po nim takiej szczerości?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji i chcesz porozmawiać z psychologiem, dzwoń pod bezpłatny numer 116 123 lub 22 484 88 01. Listę miejsc, w których możesz szukać pomocy, znajdziesz też TUTAJ.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.