Piotr Kraśko SKAZANY za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy!

Sisi 58 min. temu

Najbardziej bulwersujące jest to, że on absolutnie nie krył się z tym, że prowadził samochód bez prawa jazdy, do tego ustawki z nowymi superdrogimi autkami. To tak jakby przed sędzią sobie wciągał kreskę i czuł się absolutnie bezkarny, bo jest resortowym dzieckiem i nikt mu nie może fiknąć. Dla mnie ten człowiek jest chodzącym synonimem HIPOKRYTY I CWANIAKA, od zwykłego cwaniaka odróżnia go tylko metka garnituru.