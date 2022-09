Piotr Kraśko KOMENTUJE WYROK za prowadzenie samochodu bez uprawnień

Tuż po tym, jak pod koniec ubiegłego roku do mediów dotarły sensacyjne doniesienia o Kraśce , dziennikarz opublikował na Instagramie wpis, w którym posypał głowę popiołem i poprosił widzów, by nie tracili do niego zaufania.

Wiele razy w tym miejscu używałem słowa "dziękuję" za to, że są Państwo tutaj - napisał wówczas Piotr Kraśko. Dzisiaj chcę i powinienem użyć innego słowa. Prowadzenie samochodu bez prawa jazdy nigdy nie powinno się wydarzyć i jakiekolwiek usprawiedliwienia tego nie zmienią. Odpowiadając na bardzo zasadne w tej sprawie pytanie: co on miał w głowie? Cokolwiek to było — było to bardzo głupie. I wstyd mi za to. Poniosłem konsekwencje prawne. Ale rozumiem, jak bardzo zawiodłem Państwa zaufanie. Zrobię wszystko, by na nie zasługiwać. Przepraszam. Bardzo wszystkich Państwa przepraszam.