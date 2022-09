Piotr Kraśko dochodzi do siebie na Mazurach i dziękuje bliskim: "Po TRAUMATYCZNYCH przeżyciach byli niewyobrażalnym wsparciem"

Tjaaaaa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 268 6 Odpowiedz

Co było traumatyczne? To że nie płacił podatków czy to że jeździł bez uprawnień? Złapali go za rękę, a on na to, że to nie jego ręka. Gdyby go nie złapali, to dalej by robił to samo. Zero skruchy. Ale i tak - życzę zdrowia i mądrości