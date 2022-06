TYLKO NA PUDELKU: Piotr Kraśko trafił do SZPITALA!

Rada 3 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

To ten ulubiony szpital celebrytów z tvn? Co leczy do pewnego momentu, a pózniej jak się robi gorąca to odsyłają do szpitala panstwowego jak w przypadku pewnego piosenkarza. Może lapiej sie nie leczyć tam tylko żółte papiery wziąć. Mniejsze ryzyko.