Piotr Kraśko trafi PRZED SĄD. Jest akt oskarżenia przeciwko dziennikarzowi

Jednak to nie koniec problemów Piotra Kraśko. Na początku tego roku portal TVP Info przekazał, iż do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa. Jak się okazało, dotyczy to zdarzenia z 19 sierpnia 2016 roku, kiedy to dziennikarz został zatrzymany przez patrol policji, prowadząc samochód bez uprawnień, które zostały mu odebrane w 2014 roku.