Piotr Kraśko usłyszał zarzuty za jazdę bez uprawnień!

Za wkład i osiągnięcia jako dziennikarz zostanie uniewinniony. Parodia jak super łagodne kary postanawiają polskie sądy w stosunku do osób publicznych , rozpoznawalnych i znanych szerokiemu ogółowi. Szeregowy obywatel naszego kraju zostałby ukarany najwyższą z kar przewidzianych w kodeksie. A za tak poważne przestępstwo jak wsiadanie za kierownicę bez uprawnień które zostały mu zabrane to przecież podchodzi a właściwie jest recydywą pewnie dożywotnio zabrano by takiemu delikwentowi prawo do kierowania pojazdami. Kodeks karny jeden a wyroki w każdym sądzie inne w zależności od widzimi się sędziego. Paragrafy kodeksów powinny być tak skonstruowane, że sąd nie mógłby interpretować tych zapisów w dowolny sposób. Zatem przepis winien być napisany prosto i przejrzyście tak aby każdy obywatel naszego kraju zrozumiał go. Nasze kodeksy wszelakie są niezrozumiałe bo pisane są językiem prawniczym czyli zawiłym i niezrozumiałym dla większości z nas a tak nie powinno być.