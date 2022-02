Piotr Kraśko znowu będzie miał kłopoty? Do prokuratury wpłynęło ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA

DYNASTIA 1 godz. temu zgłoś do moderacji 119 15 Odpowiedz

Dziadek tego usłużnego lokaja - Wincenty Kraśko - ówczesny kierownik Wydziału Kultury KC PZPR, rozpoczął nikczemną nagonkę na polskich artystów i twórców, która zakończyła się Marcem 1968. 13. grudnia 1967 roku Wincenty Kraśko (wyjątkowo twardy komunistyczny beton!) złożył wniosek, aby odwołać Dejmka ze stanowiska dyrektora teatru Narodowego i zdjąć „Dziady” z afisza od 1. stycznia 1968 roku... Tak to się zaczęło... W późniejszej - haniebnej - antysemickiej i antyinteligenckiej kampanii, komunista Kraśko miał olbrzymi udział! W okresie tragicznych wydarzeń grudnia 1970 postanowił zorganizować Brygadę walecznych dziennikarzy PRL-u, która by broniła (dosłownie, z bronią w ręku!) socjalizmu i sojuszu z ZSRR. Zwołał na warszawskich Bielanach zlot reżimowych pismaków i ówczesnych, sprzedajnych, „gwiazd” dziennikarskich PR i TVP. Ludzie przyszli, wysłuchali płomiennego przemówienia Wincentego… i rozeszli się do domów (nawet wtedy ci ludzie mieli trochę oleju w głowie!). Syn Wincentego - Tadeusz Kraśko (ojciec dzisiejszej sepleniącej "gwiazdy" TVN) uważał się za dziennikarza i pisarza, tworzył straszliwie grafomańskie teksty. Bardziej znany był jednak jako wielbiciel wódy i kobiet! W 1991 roku Tadeusz Kraśko wydał książkę – tzw. wywiad-rzekę - poświęconą Andrzejowi Szczypiorskiemu, wieloletniemu agentowi SB. Podobny panegiryk spłodził pan Tadeusz w roku 1998, tym razem wychwalając, między innymi, następnego agenta SB – Andrzeja Drawicza, w latach 1989-1991 prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji. No i dziwicie się, że wnuczek Wincentego – Piotr – pracuje tam, gdzie pracuje, służąc tym, którym służy? To godny reprezentant "czerwonej dynastii”! Po dziadku odziedziczył zamiłowanie do walki z wrogami jedynej słusznej Partii (wtedy PZPR, teraz Platforma Obywatelska), po ojcu inteligencję, szczerość i prawdę wypowiedzi…