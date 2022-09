Gałkowo Masters 2022. Dawno niewidziany Piotr Kraśko z nietęgą miną PESZY SIĘ na widok fotoreporterów (FOTO)

Hanna 11 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

Pamiętam jak gruchnęła informacja o romansie Kraśki i Rozenek- ona rozwiodła się, a on wrócił do żony i opowiadał jak ważna jest rodzina i jaką wspaniałą kobietą jest jego żona itp Od tego czasu straciłam do niego szacunek- a jeszcze bardziej po tym jak Pani Kinga Rusin - wielka przyjaciółka Kraśki na każdym kroku poniżała Rozenek jakby ona miała sama mieć ten romans i/lub go zmuszać- ani razu publicznie nie sprzeciwił się temu. Poza tym serio? Jeździć x lat bez prawka, nie płacić podatków i piętnować innych w TV często za to co sam robił - człowiek o podwójnej moralności- dbający jedynie o pozory- a nie ceniony dziennikarz.