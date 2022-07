Piotr Kraśko wyszedł ze szpitala! Przyjechał ROWEREM do cukierni (ZDJĘCIA)

Kilka dni później do mediów przedostała się informacja, że Piotr trafił do szpitala. Przyczyną jego nagłego pobytu w placówce medycznej miały być ponoć problemy z ciśnieniem.

W związku z ostatnimi wydarzeniami Kraśko najwyraźniej postanowił zadbać o swoje zdrowie i przystopować nieco z pracą. Od miesiąca nie publikował też nic w mediach społecznościowych. Dopiero teraz paparazzi "przyłapali" go na warszawskich ulicach. 50-latka, który przez sześć lat prowadził auto bez uprawnień, przyuważono... na rowerze. Przyodziany w szorty, biały T-shirt, czapkę z daszkiem i sportowe obuwie cyklista Piotrek zatrzymał się przy pasażu handlowym, gdzie wstąpił do jednej z cukierni. Zanim jednak wszedł do lokalu, nie zapomniał przypiąć jednośladu do barierki oraz wykonał szybki telefon.