Dawno niewidziana Heather Locklear czeka na narzeczonego, siedząc na krawężniku (FOTO)

Tekla 1 godz. temu zgłoś do moderacji 207 7 Odpowiedz

Poważnie wy cały czas o wyglądzie KOBIET ?! Ludzie którzy tu komentują tekstami; ale stara ale się brzydko starzeje albo mogłaby się ogarnąć 61 lat to nie starość; spójrzcie na siebie na wasze żony matki ciotki i to cholery kiedy skończy się to wytykanie wyglądu KOBIETOM. Tu jesteście tacy bezpośredni ale co do czego przyjdzie to gadacie w cztery oczy komuś nie ważny wygląd ważny charakter ale jak tylko nikt was nie widzi to dajecie upust swojej nienawiści do innych chociaż sami nie należycie do ,,pięknych''. Świat nigdy się nie zmieni na dobry bo żeby to się stało każdy z was powinien być w stosunku do siebie uczciwy a dopiero później innym mówić co jest uczciwe, co ładne.