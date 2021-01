Dawno niewidziana Kinga Rusin pozdrawia z "MALEŃKIEJ WYSEPKI": "Biuro jest metr od szmaragdowej wody" (FOTO)

Nieogarniam 28 min. temu zgłoś do moderacji 108 14 Odpowiedz

Pudel powinienes zrobic liste celebrytow ktorzy podrozuja podczas pandemii i jeszcze sie z tym obnosza w internecie. Tyle ludzi umiera przez wlasnie takich ignorantow ktorzy sobie jezdza, a poznie to nam do Polski przywoza. W Szwecji czy w Niemczech taki celebryta bylby skonczony, a u nas to jeszcze sie kloca jak Baska. Nie wiecie ze jest pandemia? Przydalo by sie troche solidarnosci z tymi co umieraja. Inaczej nigdy tego nie pokonamy. Mnie tez stac, tez chce pojechac, ale tego nie robie, bo licze sie z innymi ludzmi! Trzeba miec szacunek do tej zarazy. Dzisiaj kto inny, jutro ty.