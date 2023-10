DAWNO NIEWIDZIANA Lindsay Lohan i Amanda Seyfried przyłapane na planie reklamy inspirowanej "Wrednymi dziewczynami" (ZDJĘCIA)

U szczytu kariery Lindsay Lohan zagrała w wielu filmach, które skradły serca widzów. Jednym z nich niezaprzeczalnie była komedia "Wredne dziewczyny" (ang. "Mean girls"). Przypomnijmy, że w filmie, który dla wielu widzów dziś jest produkcją niemal kultową, Lohan wcieliła się w nową uczennicę liceum w Illinois, Cady Heron. Nastolatka w szkole poznaje grupę popularnych dziewcząt, tzw. "plastików", co z czasem powoduje w jej życiu niemałe komplikacje. Okazuje się, że ostatnio Lohan miała okazję na chwilę powrócić do słynnej roli sprzed lat. Wszystko to za sprawą reklamy popularnych napojów gazowanych.