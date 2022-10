Dawno niewidziana Melanie Griffith w czerni próbuje się uśmiechać na premierze horroru (ZDJĘCIA)

Były czasy, gdy Melanie Griffith zaliczała się do aktorskiej pierwszej ligi obok takich ikon jak Meryl Streep, Jula Roberts czy Nicole Kidman. Zgubą dla jej kariery okazało się uzależnienie od operacji plastycznych, którymi przypłaciła urodę i zdrowie. Doszło do tego, że wpływowi producenci kompletnie stracili nią zainteresowanie, co wpędziło gwiazdę w depresję i uzależnienie od alkoholu oraz leków przeciwbólowych.