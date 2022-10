Dawno niewidziana Milla Jovovich pozuje z nastoletnią córką na imprezie w Paryżu (ZDJĘCIA)

Milla Jovovich jest amerykańską aktorką i piosenkarką znaną głównie z roli Alice w serii horrorów "Resident Evil". Jej role nigdy nie były zbyt wysoko oceniane, za to jej płyta "The Divine Comedy" wydana w 1994 roku zyskała pozytywne recenzje. Jest podwójną rozwódką i mamą trzech córek: Ever, Dashiel Edon i Osian.