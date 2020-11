Milla Jovovich popiera polskie kobiety: "Nie jesteś pro-life tylko dlatego, że sprzeciwiasz się aborcji"

Strajk kobiet. Dr Anna Materska-Sosnowska o inicjatywie rozmów z opozycją ze strony premiera

Aborcja to koszmar. Żadna kobieta nie chce przez to przechodzić. Musimy jednak walczyć, by upewnić się, że zachowamy nasze prawo do bezpiecznej aborcji, kiedy będziemy jej potrzebować. Nigdy nie chciałam mówić o tym doświadczeniu, ale nie mogę milczeć, kiedy tyle jest na szali - zdradziła.

"Nie wierzę, że tylko dlatego, że sprzeciwiasz się aborcji, jesteś pro-life. Właściwie myślę, że w wielu przypadkach twoja moralność jest mocno wybrakowana, jeśli wszystko, na czym ci zależy to samo urodzenie się dziecka, a nie wykarmienie go, wykształcenie i to, żeby miało dach nad głową. Dlaczego tak myślę? Ponieważ nie chcesz, aby szły na to pieniądze z podatków. To nie jest "pro life" - to jest "pro-narodzinowość". Potrzebujemy dużo szerszej rozmowy o tym, czym jest moralność w obronie życia" - czytamy w poście supermodelki.