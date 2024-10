Paula Tumala na mieście z córkami

Paula Tumala zdobyła popularność ponad dekadę temu dzięki udziałowi w teledyskach, m.in. do piosenki "My Słowianie" Donatana i Cleo, gdzie wcieliła się w rolę "Słowianki". Na jakiś czas jej kariera nabrała tempa, a Paula regularnie pojawiała się na branżowych wydarzeniach. Obecnie częściej niż na salonach udziela się w mediach społecznościowych. To wynika ze zmian w jej życiu osobistym.