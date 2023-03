Dawno niewidziana Paulina Holtz bryluje na imprezie. Aktorka gra w "Klanie" już od... 26 lat! Bardzo się zmieniła od początku serialu?

Paulina Holtz ma w swoim emploi kilkanaście ról filmowych, telewizyjnych i teatralnych, ale najbardziej kojarzona jest jednak jako serialowa Agnieszka Lubicz w "Klanie". Aktorka tak przywiązała się do swojej bohaterki, w którą wciela się już od ponad dwóch dekad (!), że ani myśli się z nią rozstawać. 46-latka jest córką filmowca Witolda Holtza i aktorki Joanny Żółkowskiej, która do dziś gra w tym samym serialu, co jej pociecha.