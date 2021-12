Klaudia Halejcio, Jan Prosiński, Sergiusz Żymełka. Co dziś porabiają dziecięce gwiazdy polskich seriali? (ZDJĘCIA)

Fosob 27 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Mam wrażenie, że trochę szkoda tego Tolaka, bo on być może mógł się rozwinąć dalej. Może jakiś wtedy nie był mega rewelacyjny w Klanie (w sumie to kto tam był z tego co widziałam), ale chyba coś by mogło z tego więcej być gdyby gdzieś jeszcze dali mu szansę - tylko film, nie serial głupkowaty.