Jakub Tolak, serialowy Daniel z "Klanu", porzucił show biznes i ZAMIESZKAŁ W SAMOCHODZIE!

ewli 9 min. temu

nie zdecydowałabym się ale kto co lubi. Dla mnie za zimno, za ciepło, za brudno, etc. niestety przyzwyczaiłam się do większego komfortu. Wiem, że człowiek dostosowuje się do warunków do jakich musi ale skoro nie musze to wolę swój dom i biuro stacjonarne..