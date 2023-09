Dawno niewidziana Sasha Obama zaciąga się papierosem zaraz po wizycie w SPA (ZDJĘCIA)

Dziś Malia i Sasha to już dorosłe kobiety. Amerykanki mają odpowiednio 25 i 22 lata. Mimo że żadna z nich nie robi kariery w polityce, ani show biznesie, mogą liczyć na zainteresowanie ze strony paparazzi. Przekonała się o tym ostatnio młodsza z latorośli Baracka i Michelle. Dawno niewidzianą Sashę "przyłapano" na ulicach Los Angeles. Będąca studentką psychologii i socjologii młoda kobieta wybrała się do SPA, w którym według relacji amerykańskich tabloidów spędziła aż trzy godziny. Po długim relaksie udała się do zaparkowanego nieopodal auta i niemal od razu po wejściu do środka odpaliła papierosa. Zaciągając się, posyłała w stronę fotoreporterów pozbawione uśmiechu spojrzenia.