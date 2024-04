Dawno niewidziana Shania Twain zachwyca formą. "Przyłapano" ją w Londynie. Widać, że ma 58 lat? (FOTO)

Shania Twain jest jedną z największych gwiazd amerykańskiego przemysłu fonograficznego. U schyłku lat 90. artystka przedostała się ze swoją twórczością również na przeciwną stronę oceanu. Zapewne każdy z nas przynajmniej raz miał styczność z tak wielkimi przebojami, jak "Man! I Feel Like A Woman" czy "That Don't Impress Me Much", rozbrzmiewającymi na antenach niemal wszystkich najważniejszych rozgłośni radiowych.