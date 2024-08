Dawno niewidziani Meghan Markle i książę Harry meldują się w Kolumbii, trzymając się za ręce. Tęskniliście?

Ella 15 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Często ludzie przyczepiają się do osób publicznych i nie rozumiem dlaczego. W przypadku Meghan, widziałam wiele filmików z analizą jej mowy ciała i naprawdę nie sposób ją polubić... Jest bardzo egocentryczna, myślę, że nawet narcystyczna, ciągle gra, ciągle pozuje, zero naturalności, wszystko wystudiowane a i tak non stop ma jakieś wpadki. Czasami ludzie nie rozumieją co ich w kimś irytuje. Ona wysyła tak sprzeczne sygnały (np opowiada o sam****ksywie dzieci z uśmiechem na twarzy), że bardzo ciężko pozytywnie ja odbierać.