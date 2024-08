Książę William jest WŚCIEKŁY na księcia Harry'ego: "Ma dość tego, że z Meghan zarabiają na śmierci Diany"

Troche powagi... 39 min. temu zgłoś do moderacji 7 6 Odpowiedz

Panowie Ksiazeta. Wasza matka miala o wiele wiele wiecej z prawdziwej " ksiezniczki " niz wy mimo ze nie pochodzila z ksiazecego rodu. Co ? Babcia Elzbieta nie nauczyla was choc troche etykiety dworskiej ? Jak by na to nie patrzec , to nie wypada tak sie zachowywac . Zwlaszcza ze plynie w was " blekitna krew ". Moze przydala by sie wam lekcja jak w powiesci Ksiaze i zebrak .