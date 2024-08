Książę William zaskoczył odmienionym wyglądem. Ekspertka od mowy ciała rozszyfrowała POWÓD i wspomniała o Kate. Ma rację?

Książę William zaskoczył odmienionym wyglądem. Ekspertka od mowy ciała komentuje

Choć każde publiczne wystąpienie księżnej Kate wzbudza masę emocji, tym razem wielbiciele royalsów skupili swoją uwagę głównie na jej ukochanym. Sensacją okazał się odmieniony wygląd księcia Williama , który stanął przed kamerą w sportowej koszulce polo. Mało tego, na jego twarzy można dostrzec całkiem dorodny zarost , co zdecydowanie jest rzadkością. Ekspertka od mowy ciała w rozmowie z "The Mirror" pochyliła się nad dość nietypową aparycją 42-latka i przeanalizowała jego postawę wobec żony.

Można zauważyć, że William w pełni poświęcił czas wolny na spędzaniu go z rodziną, porzucając maszynkę do golenia, jak czyni to wielu ojców, gdy robią sobie przerwę od pracy. Chociaż jego wygląd również wskazuje na to, jak bardzo poświęca uwagę, w szczególności Kate. Jednak w tej pozie, którą przybrał, zdecydowanie nie chodzi o odgrywanie opiekuńczego męża, osłaniającego swoją żonę. William w rzeczywistości stoi za Kate, jednocześnie pozwalając jej ponownie przejąć główną rolę podczas tego przesłania do sportowców - stwierdziła Judi James.