Kate i William opublikowali nowe nagranie. Uwagę zwraca ODMIENIONY WYGLĄD księcia (WIDEO)

Dobra robota @teamgb, co za niesamowita podróż! Wszyscy zawodnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem, sercem i pasją. Sprawiliście, że wszyscy jesteśmy dumni! (...) - czytamy w najnowszym poście książęcej pary.

William zmienił image. Książę hoduje brodę?

Uwagę zwracają też sami Kate i William. Ona w związku z tym, że w ostatnim czasie ze względu na problemy zdrowotne rzadziej udziela się publicznie, on za sprawą odmienionego wyglądu. Jak możemy zauważyć, książę ewidentnie aspiruje do tego, by móc nazywać się brodaczem. Na twarzy syna króla można zauważyć całkiem dorodny zarost.